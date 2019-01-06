Правительство намерено организовать полный цикл производства наркотических обезболивающих препаратов

В Госдуму внесен разработанный Минпромторгом России проект федерального закона, предусматривающий изменения в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений». Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 декабря 2018 г.

Законопроект предусматривает создание на территории России производств полного цикла (включая выпуск фармацевтических субстанций) наркотических средств и психотропных веществ, а также импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов. Предлагается установить порядок культивирования на территории страны наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, говорится в пояснительной записке к документу.

«В России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции. Таким образом, для обеспечения национальной безопасности в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо импортозамещение. В связи с этим возникает необходимость организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений», – говорится в сообщении кабинета министров.

Полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия предполагает культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака (Papaver somniferum L, в сельскохозяйственной практике – масличный мак, в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. – опийный мак) с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин), переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов.

В связи с этим предлагается отменить существующий в действующем законодательстве РФ (Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») запрет на культивирование на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ и определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства в медицинских целях и в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, предлагается распространить нормы Федерального закона №3-ФЗ, касающиеся установления государственной монополии и требований к условиям культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Также определяются организационно-правовая форма и сфера деятельности юридических лиц, наделенных правом культивировать наркосодержащие растения в этих целях. Такое право будет предоставлено федеральным государственным унитарным предприятиям, имеющим лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроектом предлагается урегулировать систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. Культивирование такого наркосодержащего растения, как опийный мак, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими лицензию на этот вид деятельности. В России таким требованиям соответствуют два подведомственных Минпромторгу предприятия, в частности Московский эндокринный завод.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что необходимо всего порядка 100 га посевных площадей, чтобы обеспечить всю страну обезболивающими препаратами на основе наркотического сырья. «Все заинтересованы, чтобы у нас в стране производились все лекарственные формы, в первую очередь, конечно, для детей», – подчеркнул он.

Елена Калиновская

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