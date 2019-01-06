Роспотребнадзор представил законопроект о защите генетических данных

Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому данные о геноме человека приравниваются к персональной информации. Проект документа не нашел поддержки участников общественного обсуждения.

Проект поправок к ФЗ «О персональных данных» и «О защите прав потребителей» опубликован на портале нормативных правовых актов. К понятию «персональные данные» будет отнесена «информация о человеке, которая была получена из его биоматериала». Речь идет о сведениях о состоянии здоровья, образе жизни, чувствительности к лекарствам человека, указано в пояснительной записке.

«Законопроект предусматривает прямое указание на возможность установления Правительством России правил оказания услуг, в том числе медицинских, связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала», — отмечается в документах к проекту. Роспотребнадзор считает необходимым отсрочить вступление в силу положений законопроекта на 180 дней «ввиду очевидной необходимости переходного периода для соответствующих субъектов предпринимательской деятельности».

В карточке законопроекта указано, что он прошел процедуру оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, а его общественное обсуждение продлится до 14 января 2019 года. На момент публикации материала проект набрал 906 голосов «против» и ни одного «за».

В сентябре 2018 года, выступая на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что проект прошел все согласования во всех ведомствах и должен был быть внесен в Государственную Думу РФ в осеннюю сессию.

В феврале 2018 года президент Владимир Путин поручил Минздраву и Минобрнауки разработать программу масштабных геномных исследований в России. В качестве предпосылок для создания программы исследований генома он отметил успех российских ученых в новых междисциплинарных областях, включающих в себя исследования в области биологии, химии, генетики, биоинформатики.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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