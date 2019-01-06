Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о культивировании мака

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений. Их культивирование позволит организовать в России полный цикл производства ряда опиоидных анальгетиков, считают разработчики документа.

Законопроект, разработанный Минпромторгом, отменяет запрет на культивирование мака, содержит классификацию его сортов, определяет порядок культивирования и утверждает распространение государственной монополии на соответствующую деятельность.

Еще в 2017 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что это решение позволит заместить импортные субстанции, предназначенные для производства опиоидных анальгетиков, на 80%. По его словам, Россия закупает практически 100% субстанций для производства наркосодержащих препаратов.

В октябре 2018 года Великобритания, в связи с политической ситуацией, отказалась от импорта наркотических субстанций в Россию. Также со стороны 9 из 10 стран-экспортеров опийного сырья действуют санкции в отношении России.

Перейти на отечественные субстанции при производстве наркотических средств планируется в 2019 году.

«Мы будем использовать два наших предприятия – Московский эндокринный завод (МЭЗ) и ГосНИИОХТ. <…> Более того, мы будем размещать производство субстанции на предприятии «Почеп» в Брянской области», – уточнял Мантуров.

Всего в России зарегистрировано 7 препаратов, производимых из опийного сырья. По данным реестра КИ, МЭЗ проводит исследование биоэквивалентности своей пролонгированной формы морфина, а также сравнение эффективности его таблетированной формы с инъекционной для лечения болевого синдрома.

Источник: Правительство России

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