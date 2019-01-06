Принят регламент закупки медоборудования по онкопрограмме Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о культивировании мака » Итоги года: что опять помешало воплощению светлой идеи о лекарственном импортозамещении Для фармпроизводителей, точнее – для действующих и потенциальных партнеров госпрограмм лекобеспечения, 2018‑й стал годом тревожных и во многом обманутых ожиданий. Сначала все ждали главных в стране выборов и связанного с их результатом нового вектора развития индустрии, однако особых чудес не случилось. Потом мечтали об освоении бюджетов нацпроекта «Здравоохранение», но прямого приглашения к участию в этом забеге тоже не получили. Оставалась слабая надежда на финальный розыгрыш программы «Фарма‑2020» или на старт реализации стратегии «Фарма‑2030», но и тут никаких новых горизонтов не открылось. Подробнее — в материале Vademecum. vademec