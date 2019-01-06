Принят регламент закупки медоборудования по онкопрограмме

Правительство РФ утвердило Правила предоставления межбюджетных трансфертов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Документ, проект которого был опубликован 26 декабря 2018 года, приняли в кратчайшие сроки – за четыре дня.

Постановление Правительства РФ №1772 от 30 декабря 2018 года определяет порядок, цели, условия предоставления и распределения финансирования по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящей в нацпроект «Здравоохранение».

Критерием для получения трансферта является наличие в субъекте РФ онкодиспансера или медучреждения с онкологическим отделением, а для регионов с численностью населения менее 100 тысяч человек – коек онкологического профиля и соответствующей лицензии на оказание медицинской помощи.

Помимо этого, необходимы согласие региональных властей на переоснащение медучреждений за счет средств межбюджетного трансферта и соответствующая программа, принятая на областном уровне.

Переоснащение будет происходить медицинскими изделиями по перечню, утвержденному Минздравом, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи. Сам перечень ведомство пока не представило.

Минздрав рекомендует закупать медицинские изделия и оборудование отечественных производителей при «эквивалентных технологических характеристиках».

Совокупный пятилетний бюджет стартующего в 2019 году нацпроекта «Здравоохранение» составит 1,533 трлн рублей, из которых 965,3 млрд рублей (почти 63%) будет направлено на борьбу с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году на онкопрограмму будет направлено 100,99 млрд рублей. При этом, как подсчитал Vademecum, региональные власти в течение 2018 года озвучили намерения построить профильные объекты на сумму более 76 млрд рублей.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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