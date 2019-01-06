Испытания российского препарата от рассеянного склероза должны завершить до 2021 года

Специалисты Центра компетенций НТИ на базе Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН), работающие над созданием лекарства от рассеянного склероза, планируют завершить третий этап испытаний препарата к концу 2020 года. Об этом ТАСС сообщил автор научной работы, руководитель лаборатории молекулярной биомедицины ЦНТИ ИБХ РАН, доктор химических наук Алексей Белогуров.

«По результатам двух фаз клинических испытаний, проведенных благодаря финансированию компании «Фармсинтез», члена консорциума Центра компетенций, показано, что препарат практически полностью безопасен для пациентов и сдерживает развитие рассеянного склероза у пациентов с прогрессией, некупируемой препаратами первой линии. У 15 из 20 пациентов мы наблюдали резкое снижение динамики появления новых активных очагов демиелинизации — распространения бляшек, накапливающих контрастное вещество на МРТ. Третья стадия испытаний станет решающей, и мы планируем завершить ее к концу 2020 года», — сказал Белогуров.

В качестве метода лечения исследователи предложили особым образом вводить в организм фрагменты белков, которые система считает чужеродными. Новый подход «принуждает организм к миру», поясняет представитель ИБХ РАН. После этого организм больше не распознает собственные клетки как чужеродные и снова считает их своими. В тестировании препарата участвовали пациенты нескольких российских клинических центров.

При поддержке Российского научного фонда исследователи ИБХ также разрабатывают альтернативный метод лечения рассеянного склероза, основанный на таргетной (точечной) терапии, которая в настоящий момент активно применяется в лечении онкологических заболеваний. В отличие от раковых, аутореактивные клетки, которые возникают при рассеянном склерозе, гораздо сложнее отличить от здоровых.

«Цель нашего исследования — понять, как отличить патологические клетки от остальных, чтобы потом направленно их уничтожить с помощью препаратов на основе иммунотоксинов. Уникальность в том, что данный токсин втянут в себя только патогенные клетки, после чего они погибнут», — сказал Белогуров.

Центр компетенций НТИ ИБХ РАН входит в число 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы и занимается вопросами развития биотехнологий. Каждый из центров объединяет университеты, исследовательские центры и инновационные предприятия для создания сквозных технологий, которые будут востребованы на новых глобальных рынках через 15-20 лет. Оператором Центров компетенций НТИ выступает Российская венчурная компания.

gmpnews