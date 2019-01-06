Компания Solopharm успешно прошла аудит Корейского органа сертификации

В декабре 2018 года компания Solopharm успешно прошла аудит Корейского органа сертификации и получили сертификат соответствия международному стандарту ISO 13485-2016 для изделий медицинского назначения.

Завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств был построен в 2013 году по международным стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений. На заводе установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование, новейшие системы нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в уникальной упаковке без консервантов.

Компания Solopharm имеет свой R&D отдел и лаборатории, которые обеспечивают фармацевтическую разработку полного цикла и осуществляют контроль качества поступающего сырья, всех стадий производства и продукции на выходе.

В ноябре 2017 года предприятием был получен сертификат GMP о соответствии правилам надлежащей производственной практики.

gmpnews