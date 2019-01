Михаил Мурашко: рынок ждут новые форматы работы Михаил Мурашко: рынок ждут новые форматы работы » ФСИН будет самостоятельно закупать лекарства от ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С С 1 марта 2019 г. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет самостоятельно закупать диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами B и C, а также антивирусные препараты. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 29.12.2018 №1743 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Изменения вносятся в постановление правительства от 27.12.2012 г. №1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C» и постановление от 28.12.2016 г. №1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». В текстах этих документов исключается любое упоминание Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь Минздрав будет централизовано закупать антивирусные препараты и диагностические средства только для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору, а также для медучрежений субъектов Федерации. Министерству финансов поручено осуществить перераспределение Федеральной службе исполнения наказаний бюджетных ассигнований от Министерства здравоохранения в объеме, предусмотренном Минздраву на 2019 г. и плановый период на закупку для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний. Минюст еще в 2016 г. предлагал вынести закупки антивирусных препаратов для нужд ФСИН из общей системы. Это необходимо, по мнению ведомства, для решения проблемы вопросов поставки антивирусных лекарственных препаратов для нужд ФСИН России, а также снижения рисков несвоевременного обеспечения препаратами учреждений ФСИН. Постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г. Стоит отметить, что с 2017 г. Минздрав начал проводить централизованные закупки лекарств от ВИЧ и гепатитов. До этого срока министерство закупало лекарства для медучреждений, подведомственных Минздраву, ФМБА, Роспотребнадзора и ФСИН, а с 2017 г. были добавлены закупки для регионов. Как говорится в материалах Минздрава к итоговой коллегии 2017 г., благодаря централизованным закупкам Минздраву удалось уменьшить стоимость лечения одного пациента с ВИЧ со 160 тыс. руб. до 84 тыс. руб. Экономия позволила увеличить охват лечением с 39,5 до 46%.В 2017 г. заключено 76 контрактов на поставку антивирусных препаратов в количестве 44 МНН, 19 видов диагностических средств. На эти цели потрачено 21,64 млрд руб. Елена Калиновская

