Восемь проектов иркутских молодых учёных получили гранты Российского научного фонда в 2018 году

Одним из достижений иркутских молодых учёных за 2018 год стала победа восьми проектов по Президентской программе Российского научного фонда (РНФ) по двум направлениям — «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» и «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Все научные исследования направлены на решение задач, определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Грант на инициативное исследование рассчитан на два года. За это время в Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского СО РАН будет реализовано два проекта, один из которых посвящен разработке новых низкодозных антиоксидантных препаратов наноселена для защиты печени. Создаваемое наноструктурированное селеновое средство, благодаря сформированным учеными специальным строением, будет доставляться напрямую к клеткам печени, закрепляться и длительное время перехватывать патогенные радикалы, воздействующие непосредственно на печень.

Проект направлен на решение актуальной проблемы антирадикальной защиты печени при лечении токсических, вирусных, микробных, онкологических и других повреждений этого важнейшего органа, как правило, сопровождающихся свободнорадикальными атаками на клетки печени, в результате чего последние разрушаются. Существующие на сегодняшний день молекулярные антиоксиданты для этой цели далеко не идеальны, так как проявляют гепатопротекторный (защищающий печень) эффект в больших дозах, при этом обладают системным действием на весь организм, часто оказывая вредное побочное воздействие на другие жизненно важные системы, — рассказывает автор проекта, научный сотрудник ИрИХ СО РАН Марина Лесничая.

Пролонгированность антирадикального местного действия на клетках органа будет принципиальным отличием нового наноструктурированного антиоксиданта от других известных мономолекулярных антиоксидантов — наночастица элементного селена состоит из десятков тысяч атомов селена.

Нанокомпозит селена, выступающий в роли нового низкодозного антиоксидантного гепатопротекторного препарата, будут создавать из элементного селена и природных полисахаридов. Это арабиногалактан, получаемый из лиственницы сибирской, галактоманнан и каррагинан, также широко используемые в пищевой и фармацевтической промышленности. Биологическую активность (антиоксидантые и гепатопротекторные свойства) и токсикологическую безопасность планируется изучать в сотрудничестве с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского, а также Восточно-Сибирским институтом медико-экологических исследований (город Ангарск). После всех физико-химических и биомедицинских исследований, необходимых заключений и лицензий, новый высокоэффективный наноструктурированный препарат селена для целевой антирадикальной защиты печени планируется применять в ветеринарии и медицине.

Четыре проекта иркутских молодых учёных получили гранты по направлению «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых». Гранты рассчитаны на три года с возможностью продления до двух лет. Один из проектов имеет прямое отношение к разработке лекарств.

Исследование научной группы под руководством старшего научного сотрудника ИрИХ СО РАН Павла Волкова продолжит одно из основных направлений института, посвященное химии фундаментальных гетероциклов и органической химии фосфора. Применяя свойства фосфорорганики и фундаментальных гетероциклов, ученые синтезируют новые молекулы для применения в медицине.

Мы столкнулись с необходимостью разработки нового поколения лекарственных препаратов. Яркий пример — химия гетероциклов, среди которых производные азинов занимают особенное место — на их основе были синтезированы такие известные лекарственные препараты, как мексидол, пиридоксин, эмоксипин, либо антибактериальные препараты флоксацинового ряда. У некоторых бактерий уже сформировалась невосприимчивость к этим препаратам. Мы знаем, что фосфор входит в состав многих важнейших для жизни классов соединений (например, нуклеиновых кислот), и совокупность свойств фундаментальных гетероциклов и органических соединений фосфора может оказать синергетический эффект друг на друга в плане биологической активности, — объясняет Павел Волков.

Данная работа направлена на разработку нового класса низкодозных лекарственных препаратов для лечения таких социально значимых заболеваний как ВИЧ, онкология и туберкулез. Проект будет реализован совместно с группой фармацевтических разработок ИрИХ СО РАН при участии других ведущих академических институтов Иркутской области.

Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году. Её основные задачи – поддержать долгосрочные проекты ведущих учёных и создать новые возможности для перспективных молодых исследователей.

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