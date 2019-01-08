От серийного к непрерывному: время менять подходы к производству биофармацевтических препаратов?

В то время как многие компании других секторов экономики (от автомобильной промышленности до продуктов питания) уже перешли от серийного производства к непрерывному (не последнюю роль в этом играет применение передовых средств автоматизации и робототехники), биофармацевтический бизнес остается более консервативным и осваивает этот подход медленно.

Однако мы живем в эпоху активного развития персонализированной медицины, когда возможность ускорять разработку лекарств «по требованию» могла бы по-настоящему изменить жизнь пациентов по всему миру. Возможно, настало время фармпроизводителям воспользоваться возможностями, которые предлагает непрерывный биопроцесс? В частности, быстро исследовать и разрабатывать новые препараты в промышленном масштабе. Преимуществами этого подхода также является гибкость, скорость, экономия за счет масштаба, сокращение капитальных затрат за счет ограничения необходимой для производственных объектов площади, возможность быстро оценить ценность и жизнеспособность нового продукта.

Последний пункт играет очень важную роль. Ведь тогда фармпроизводители смогут отбирать больше кандидатов в препараты, давать рынку большее разнообразие биологических препаратов, и, соответственно, — предоставлять методы лечения в отношении более широкого спектра заболеваний для пациентов во всем мире.

Переход к непрерывному биопроцессу потенциально может помочь решить некоторые проблемы, связанные с острой нехваткой лекарственных средств и перейти к модели производства препаратов «по запросу», когда новые лекарственные средства производятся в регионах, где пациенты в них нуждаются. Кроме того, с новейшими технологическими достижениями можно рассчитывать на повышение точности в сложной цепочке поставок. А аналитика и мониторинг данных позволят ускорить процесс получения разрешений на проведение клинических исследований.

По материалам www.pharmatimes.com

apteka.ua