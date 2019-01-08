Китай будет поощрять производство дженериковых препаратов

Китай опубликует список дженериковых препаратов до конца июня текущего года и будет поощрять фармацевтические компании к их исследованию и производству.

Согласно плану работы, совместно выпущенному 12 правительственными ведомствами, включая Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, список будет обновляться в конце каждого года, начиная с 2020 года.

В плане говорится, что находящиеся в списке ключевые дженериковые технологии основных химических и биофармацевтических препаратов будут включены в национальные планы исследований и разработок.

В плане также обещается уделять первоочередное внимание утверждению вышеуказанных препаратов в списке и обеспечению такого же качества и эффективности дженериков, как у брендовых аналогов.

news.cn