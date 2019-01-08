Минпромторг переезжает в Москва-Сити

Министерство промышленности и торговли, а также еще несколько федеральных ведомств переезжают в деловой центр «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте правительства РФ. По информации «ФВ», по новому адресу в эти учреждения можно будет обращаться с 1 февраля 2019 г.

Как говорится в сообщении правительства, переезд совершается во исполнение решений, принятых президентом и председателем правительства России, в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов.

В рамках этой работы правительством согласовано предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» и федерального казенного учреждения «Центр поддержки», подведомственного Минэкономразвития, в помещениях здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2.

Фото: themoscowcity.com

Елена Калиновская

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