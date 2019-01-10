Эксперт: в 2019 г. при госзакупках лекарств начнут применяться референтные цены

Прошедший год был не самым простым для закупщиков. Как рассказал «ФВ» главный юрист экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексей Федоров, это связано с вступлением в силу больших изменений в законы № 44 «О контрактной системе» и № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленных в первую очередь на дальнейшую «электронизацию» закупок.

Наработанная за год практика применения новых актов, регулирующих закупки лекарственных препаратов, показала, что как Постановление Правительства РФ № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так и приказ Минздрава России № 871н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов» вполне прижились в контрактной системе, хотя и вызывают по-прежнему много вопросов у закупщиков и, возможно, действуют не на 100% именно так, как ожидали их разработчики.

«Благодаря постановлению № 1380 описание в документации лекарственных препаратов заказчиками существенно унифицировалось и очистилось от избыточных характеристик, – говорит Алексей Федоров. – В то же время те из заказчиков, кто имел объективную потребность в препаратах с определенными значимыми для них характеристиками, продолжили указывать специфические требования и их обоснование в документации о закупке даже в случаях, когда постановление № 1380 такой возможности не предусматривает, сглаживая на практике избыточную в отдельных пунктах императивность формулировок постановления».

Гораздо более тяжелым для заказчиков, по его словам, оказался новый порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта, определенный приказом Минздрава № 871н. «С одной стороны, его применение во многих случаях действительно привело к снижению закупочных цен и экономии средств, с другой стороны, для многих заказчиков новый порядок повлек не только рост трудозатрат, но и заметное увеличение числа несостоявшихся закупок и, как следствие, увеличение рисков срывов в лекарственном обеспечении», – констатирует эксперт.

Самым важным изменением во второй половине 2018 г. стало издание нового акта о преференциях отечественной продукции – приказа Минфина России № 126н, пришедшего на смену приказу Минэкономразвития России № 155.

Ключевыми новеллами приказа № 126н стали:

– отмена преференций смешанным заявкам – теперь иностранной будет считаться заявка, в которой предложена хотя бы одна упаковка препарата иностранного производства;

– практически полный запрет на замену лекарственных препаратов в ходе исполнения контракта на иностранные препараты (по улучшенным характеристикам) – не получится поменять ни один иностранный препарат на другой иностранный, даже если отечественных препаратов вообще нет на рынке;

– дополнительные преференции 25% для отечественных препаратов, произведенных из отечественной фармацевтической субстанции.

«Любопытно, что данные преференции должны были вступить в силу только с 1 января 2019 года, как предусмотрено принятыми в мае 2018 года изменениями в постановление № 1289 («третий лишний»), но Минфин России «сработал на опережение» и ввел их в действие уже с начала ноября 2018 года», – отмечает Федоров.

«Также 2018 г. ознаменовался значительной активизацией работы над Единым справочником–каталогом лекарственных препаратов (ЕСКЛП) как со стороны государства, так и со стороны фармкомпаний, не обнаруживших в каталоге свои лекарственные препараты, – продолжает подводить итоги Алексей Федоров. – Впрочем, есть уверенность, что в среднесрочной перспективе все недостатки ЕСКЛП будут устранены по мере исправления старых технических ошибок в государственном реестре лекарственных средств и дальнейшей доработки узлов справочника МНН».

Самым ожидаемым изменением 2019 г. применительно к закупкам лекарств, по его словам, будет поэтапное внедрение референтных цен при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов. «Опасения связаны с чувствительностью референтных цен к человеческому фактору – ошибочным значениям, отраженным кем-то из заказчиков в реестре контрактов и выгруженным в ЕГИСЗ. Так, при ознакомлении с референтными ценами на сайте ЕГИСЗ по отдельным препаратам встречаются цены, на несколько порядков отличающиеся от рыночных, как в большую, так и в меньшую сторону. Остается надеяться, что данная проблема все же будет решена в 2019 году по мере внедрения референтных цен», – резюмирует эксперт.

Елена Калиновская

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