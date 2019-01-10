Утверждена Концепция создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров

Правительство РФ утвердило концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров. Соответствующее распоряжение от 28.12.2018 г. №2963-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ определяет цели, задачи и основные принципы функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров, основные параметры ее функционирования, а также основные требования к государственной информационной системе маркировки товаров средствами идентификации.

Координатором создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров является Минпромторг России.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечивает нормативное регулирование оборота данных, согласование технических требований к системе, ее интероперабельность с иными системами.

В качестве оператора информационной системы может выступать федеральный орган исполнительной власти или частный партнер на основании соглашения о государственно-частном партнерстве.

К государственной информационной системе предъявляются следующие технические требования:

— хранение информации, формируемой в рамках системы, должно осуществляться на территории РФ в соответствии с федеральными законами, а в случае заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с таким соглашением;

— обеспечение круглосуточного, бесперебойного доступа участников к системе в порядке и на условиях, которые устанавливаются Правительством РФ;

— обеспечение технологической независимости, информационной безопасности и криптографической защиты при использовании системы любым ее участником;

— формирование кода маркировки с использованием кода идентификации и кода проверки. Код идентификации содержит код товарной позиции и уникальный код экземпляра товара;

— обеспечение защиты кода проверки с помощью российских криптографических технологий.

Елена Сидорова

pharmvestnik