Незаконное повышение цен на лекарства в Казахстане будут контролировать с помощью мобильных приложений

Глава республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий», направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения.

В соответствии с документом внедряются новые механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий, сообщает Zakon.kz

Информация о предельных оптовых и розничных ценах будет размещена в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий и на сайте республиканского Минздрава.

Контролировать незаконное повышение цен планируется с помощью мобильного приложения, позволяющего пользователям получать информацию о ценах на препараты.

«С 1 апреля 2019 г. приказом Минздрава будут определены предельные оптовые и розничные цены на все лекарственные препараты. Для потребителей это означает, что цены в аптеках будут не выше зарегистрированной цены в стране. Регулирование цен позволит сделать лекарства более доступными для пациентов», – сообщил «ФВ» президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан Вячеслав Локшин.

По его словам, фармбизнес в целом с пониманием отнесся к внедрению новых механизмов регулирования. Больнее всего закон ударит по компаниям-посредникам, которым придется покинуть рынок.

«В цепочке производитель–дистрибьютор–аптека наценки будут прозрачными. Надеюсь, что это не приведет к исчезновению некоторых лекарств, поскольку наценки, которые планируется разрешить поставщикам и аптекам, вполне разумные. И сейчас наценки на ЛС не выше рекомендуемых. Но в настоящий момент лекарства, особенно в регионах, доставляются мелкими дистрибьюторами. С апреля это им станет невыгодно», – пояснил Вячеслав Локшин.

Оксана Баранова

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