Частные клиники хотят продвигать услуги телемедицины через аптеки и производителей

Телемедицинские консультации могут быть интегрированы в программы лояльности аптечных сетей, если фармкомпании и клиники смогут договориться о продвижении услуг телемедицины через аптеки и производителей.

«Телемедицина может стать отличным элементом сервисной инфраструктуры для покупателей лекарств. Если передать клиенту промокод на телемедицинскую консультацию в момент покупки лекарственного средства, потребитель сможет последовать рекомендациям Минздрава и проконсультироваться с независимым врачом перед применением препарата. При включении телемедицинской услуги в каждую упаковку лекарства стоимость такой активности не будет сильно влиять на цену препарата», — говорит директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» Денис Швецов.

По логике операторов телемедуслуг, инвестировать в бонусные консультации выгодно производителям. В то же время сами производители опираются на иной опыт подобного партнерства.

«Любая оплата должна оцениваться производителем через призму profit & loss, – считает руководитель направления по работе с аптечными сетями компании «Изварино Фарма» Марат Бадамшин. – Не факт, что схема дополнительного инвестирования будет интересна производителю».

Господин Бадамшин рассказал «ФВ» о похожем опыте сотрудничества между клиникой и производителем несколько лет назад: «В известной аптечной сети при покупке препарата для снижения веса покупатель получал купон на бесплатную консультацию врача-диетолога в нескольких медцентрах на выбор. Врач медцентра на приеме рекомендовал МНН данной товарной категории. В этой схеме были заинтересованы все участники. Хочу подчеркнуть, что никто никому ничего не платил, а производитель брал на себя расходы по печати купонов и организационные вопросы».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подтверждает заинтересованность производителей: «Интересная услуга, поскольку ценность медицинской консультации для определенных категорий пациентов играет весьма значимую роль. Но проблема в том, что консультироваться с врачом нужно до покупки препарата, а не после. В этом смысле идея накопления бонусов и получения консультации выглядит более жизнеспособной моделью. Например, как накопительная карта: сделал покупки на какую-то сумму – получил 100 баллов, которые можно потратить на телемедицинскую консультацию со специалистом».

Цена вопроса

Затраты на инвестирование напрямую связаны с себестоимостью консультации. Председатель правления Национальной телемедицинской ассоциации (НТМА) Иван Картовицкий считает, что себестоимость телемедконсультации составляет порядка 800 руб.: «Если речь идет об информационных консультациях, то ценообразование может быть построено иначе. В информационных услугах затрат будет меньше, особенно фиксированных, а количество консультаций может оказаться больше».

По расчетам г-на Картовицкого, при грамотном распределении нагрузки на врачей и высоком числе акционных консультаций в год себестоимость можно снизить до 400–200 руб.

Денис Швецов отмечает, что это полноценная онлайн-консультация врача, которая дает помощь и должна окупаться: «Поэтому кому-то из партнеров оператора телемедуслуги придется ее оплачивать. Мы не исключаем, что услугой воспользуются не все покупатели, а значит, себестоимость услуги будет снижаться пропорционально числу обратившихся. В этом проекте мы не ограничены только фармпроизводителями, а готовы сотрудничать с дистрибьюторами, аптечными сетями, которые хотят увеличить продажи».

Денис Кунгуров

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