Динамика фармацевтического рынка, ноябрь 2018 г.

По данным аналитической компании AlphaRM фармацевтический рынок1 в ноябре 2018 г. достиг 107 млрд руб., что на 4% больше, чем в ноябре 2017 г. Объем в натуральном выражении за рассматриваемый период остался практически неизменным и составил 0,49 млрд упаковок2.

С января по ноябрь 2018 г. в России было реализовано 5,08 млрд упаковок лекарственных препаратов (прирост +6% к YTD’11 17) на сумму более 1 143 млрд руб. (прирост +8% к YTD’11 17). Средняя цена за одну упаковку лекарственного средства по сравнению с одиннадцатью месяцами 2017 г. выросла на 1% и составила 224 рубля.

1 Только лекарственные препараты.

2 Здесь и далее все объемы приведены в ценах конечного потребителя (sell out).

Источник: AlphaRM

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