GlaxoSmithKline заинтересована в приобретении активов на ранних стадиях разработки

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc («ГлаксоСмитКляйн Пи-Эл-Си») будет искать активы на ранних стадиях разработки для приобретения, сообщает агентство Reuters.

Об этом заявила исполнительный директор компании Эмма Уолмсли на ежегодной конференции по здравоохранению в Сан-Франциско, проводимой J.P. Morgan. Кроме того, по ее словам, компания заинтересована в партнерских отношениях с другими разработчиками лекарственных средств.

Как отметила руководитель GSK, компания продолжит инвестировать средства в активы для лечения ВИЧ/СПИДа на ранних стадиях разработки.

Компания имеет далеко идущие планы по разработке препарата для лечения множественной миеломы, таргетирующего белок BCMA, связанный с развитием заболевания. В компании надеются вывести препарат на рынок к 2020 г.

По словам Эммы Уолмсли, за последние несколько месяцев портфель иммуноонкологических препаратов GSK расширился почти вдвое.

В начале декабря 2018 г. GlaxoSmithKline объявила о намерении приобрести американскую компанию Tesaro («Тезаро») за 5,1 млрд долл. В результате этой сделки британская компания получит доступ к препарату для лечения рака яичников Zejula.

Также в декабре прошедшего года GlaxoSmithKline и Pfizer («Пфайзер») объявили об объединении безрецептурных бизнесов в совместное предприятие с последующим разделением GSK на два бизнеса.

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