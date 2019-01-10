Eli Lilly покупает Loxo Oncology

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly («Элай Лилли») объявила о намерении приобрести разработчика таргетных онкопрепаратов – компанию Loxo Oncology («Локсо Онколоджи»), сообщает PharmaTimes. Сумма сделки – около 8 млрд долл. (235 долл. за акцию).
Loxo Oncology продает пероральный препарат из класса ингибиторов тропомиозин-рецепторной киназы (TRK)Vitrakvi (larotrectinib), разработанный совместно с немецкой Bayer AG («Байер АГ»).
Кроме того, компания разрабатывает препарат из класса ингибиторов RET LOXO-292 и ингибитор тирозинкиназы Брутона (TRK) LOXO-305.
Также Loxo и Bayer совместно работают над ингибитором TRK LOXO-195, который Eli Lilly намерена вывести на рынок в 2022 г.
Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, сделка позволит компании значительно укрепить позиции в онкологии.
Илья Дугин
pharmvestnik