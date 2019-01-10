Комплексный законопроект о лекарствах Госдума рассмотрит в приоритетном порядке Novartis продолжит двигаться в направлении клеточных и геннотерапевтических препаратов » Eli Lilly покупает Loxo Oncology Американская фармацевтическая компания Eli Lilly («Элай Лилли») объявила о намерении приобрести разработчика таргетных онкопрепаратов – компанию Loxo Oncology («Локсо Онколоджи»), сообщает PharmaTimes. Сумма сделки – около 8 млрд долл. (235 долл. за акцию). Loxo Oncology продает пероральный препарат из класса ингибиторов тропомиозин-рецепторной киназы (TRK)Vitrakvi (larotrectinib), разработанный совместно с немецкой Bayer AG («Байер АГ»). Кроме того, компания разрабатывает препарат из класса ингибиторов RET LOXO-292 и ингибитор тирозинкиназы Брутона (TRK) LOXO-305. Также Loxo и Bayer совместно работают над ингибитором TRK LOXO-195, который Eli Lilly намерена вывести на рынок в 2022 г. Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, сделка позволит компании значительно укрепить позиции в онкологии. Илья Дугин

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