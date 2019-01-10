Takeda завершила сделку по приобретению Shire

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. («Такеда Фармасьютикал Ко.») объявила о завершении сделки по приобретению британской Shire plc («Шайер Пи-Эл-Си»), сообщает Forbes. Эта сделка, сумма которой составляет 62 млрд долл., стала крупнейшей с участием японских компаний.

Как отметил исполнительный директор Takeda Кристоф Уэбер, сделка имеет огромное значение для компании, поскольку позволяет ей стать глобальным лидером на фармрынке.

Впервые о сделке было объявлено в мае 2018 г.

По прогнозам экспертов, ежегодный объем продаж объединенной компании составит более 30 млрд долл.

По словам Кристофа Уэбера, он очень оптимистичен в отношении средне- и долгосрочных перспектив развития компании.

Между тем, у Takeda довольно значительное долговое бремя. В декабре 2018 г. рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило эмитенту Takeda Pharmaceutical долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте с уровня «A2» до уровня «Baa2».

Тем не менее, Кристоф Уэбер уверен, что изначальная рентабельность компании до уплаты налогов, процентов и начисления амортизационных отчислений (EBITDA margin) составит 37%.

Кроме того, он подтвердил приверженность политике продажи непрофильных активов на сумму порядка 10 млрд долл. Однако он пока не назвал активы, которые могут быть проданы.

Кристоф Уэбер возглавил Takeda в 2014 г. С тех пор компания избавилась от актива Fujifilm Holding Company, а также продала активы в области лечения респираторных заболеваний.

Илья Дугин

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