Daiichi и Esperion заключают лицензионное соглашение по бемпедоевой кислоте

Компания Daiichi Sankyo Europe («Даичи Санкио Юроуп») заключила лицензионное соглашение, распространяющееся на Европейский регион, с компанией Esperion («Эсперион») в отношении бемпедоевой кислоты (БК) и ее комбинаций с препаратом ezetimibe, сообщает PharmaTimes.

БК является первым в своем классе пероральным ингибитором АТФ-цитратлиазы (ACL), подавляющим биосинтез холестерина и жирных кислот в печени.

Новые схемы лечения чрезвычайно востребованы большим числом пациентов с гиперхолестеринемией, у которых не удается достичь целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).

БК можно применять в комбинации с другими гиполипидемическими препаратами. По информации компаний, применение БК станет приемлемым по цене вариантом лечения для приема внутрь 1 раз в сутки у пациентов, испытывающих нежелательные лекарственные реакции при лечении статинами.

Данная информация основана на данных клинического исследования с участием почти 4,8 тыс. субъектов, из которых 3,1 тыс. получали лечение БК с дополнительным снижением уровня ЛПНП до 30%; снижение уровня ЛПНП до 48% достигалось в комбинации с ezetimibe.

По условиям соглашения, Daiichi будет отвечать за коммерциализацию БК и ее комбинаций в Европе, а Esperion – за проведение исследований и производство. Daiichi заплатит компании Esperion 150 млн долл. в качестве аванса, а также осуществит дополнительные поэтапные платежи, включая 150 млн долл. по факту первых коммерческих продаж, и будет перечислять роялти с продаж.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik