Фармацевтический рынок России в ноябре 2018 года вырос на 4%

По данным аналитической компании AlphaRM фармацевтический рынок (только лекарственные препараты) в ноябре 2018 года достиг 107 млрд руб., что на 4% больше, чем в ноябре 2017 года.

Объем в натуральном выражении за рассматриваемый период остался практически неизменным и составил 0,49 млрд упаковок (все объемы приведены в ценах конечного потребителя — sellout).

С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 5,08 млрд упаковок лекарственных препаратов (прирост +6% к YTD’11 17) на сумму более 1 143 млрд руб. (прирост +8% к YTD’11 17).

Средняя цена за одну упаковку лекарственного средства по сравнению с одиннадцатью месяцами 2017 года выросла на 1% и составила 224 рубля.

gmpnews