В США расходы на рекламу лекарств достигли $30 млрд в год

Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) выяснил, что расходы на рекламу в сфере здравоохранения за последние 20 лет в США увеличились почти вдвое: с $17,7 млрд в 1997 году до $29,9 млрд в 2016-м.

Драйвером роста расходов рекламодателей стало продвижение рецептурных лекарств. В 2016 году на эти цели было направлено $9,6 млрд. Значительная доля бюджетов приходится на рекламу лекарственных средств среди медицинских работников, несмотря на ограничения. В 2016 году совокупно на этот канал продвижения рекламодатели потратили $20,3 млрд.

«Несмотря на то что маркетинг может иметь положительные эффекты, такие как дестигматизация заболеваний или неудобных симптомов, он также может «расширять» или даже «создавать» заболевания, вызывать ложные ожидания, преувеличивая эффекты терапии, например, как в случае с рекламой малоэффективных препаратов от болезни Альцгеймера», – пишет соавтор исследования доктор Стивен Волошин из Института политики в области здравоохранения и клинической практики штата Нью-Гемпшир.

Расходы на рекламу лекарств, считают авторы исследования, сопоставимы с бюджетом Национального института здравоохранения – $30 млрд – и во много раз превышают бюджет Агентства по контролю промышленности при Управлении по продуктам и лекарствам США (FDA), который составляет всего $5 млрд.

Авторы уточняют, что их подсчеты не учитывают других расходов, таких как обучение и зарплата торговых представителей, лоббистов, исследования и различные кампании. Среди других расходов на медицинскую рекламу – продвижение программы медстрахования Obamacare, противником которой выступает президент США Дональд Трамп. В сентябре 2017 года Министерство здравоохранения и социальных служб сообщило о сокращении на 90% государственного финансирования рекламы этого вида страхования.

Источник: JAMA

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