AstraZeneca взяла на работу скандально известного онколога Хосе Базельгу

AstraZeneca создает два новых направления в компании – исследовательские подразделения, отвечающие за разработки в области биофармацевтических лекарств и онкологии. Хосе Базельга будет отвечать за онкологическое подразделение, говорится в сообщении компании.

Г-н Базельга был главным врачом в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering и профессором медицины в медицинском колледже Weill Cornell в Нью-Йорке.

Как пишет Financial Times, он подал в отставку после расследования, проведенного New York Times и ProPublica, которые обнаружили, что доктор не раскрыл финансовые связи с медицинскими компаниями в ряде исследовательских работ, которые он написал.

Паскаль Сорио, исполнительный директор AstraZeneca, охарактеризовал доктора Базельгу как «одного из ведущих, если не лучших, научных лидеров в области онкологии».

Доктор Базельга в свою очередь отметил, что расследование, проведенное Американской ассоциацией по исследованию рака, пришло к выводу, что нераскрытие данных было непреднамеренным. Правильность самого исследования никогда не ставилась под сомнение, добавил он.

Создание двух отдельных подразделений в AstraZeneca объясняют, . необходимостью ускорить принятие решений и удвоить силы в поиске нового лечения рака. Каждое подразделение будет отвечать за первоначальное обнаружение вплоть до поздней стадии разработки лекарств и будет иметь отдельный коммерческий отдел.

Аналитики утверждают, что 2019 год – год, когда AstraZeneca должна полностью реализовать потенциал ряда препаратов, которые показали многообещающие результаты, в частности, Tagrisso, Imfinzi и Lynparza, и все они, как представляется, должны стать блокбастерами в области для лечения рака.

Фото: en.wikipedia.org

Елена Калиновская

pharmvestnik