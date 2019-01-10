Верховный суд США признал претензии Merck к Gilead на $200 млн несостоятельными

Верховный суд США отклонил апелляцию Merck, которая на протяжении двух лет пыталась доказать, что Gilead нарушила ее патенты на препараты Sovaldi (софосбувир) и Harvoni (ледипасвир + софосбувир), и требовала компенсации в размере $200 млн.

Вышеназванную сумму в марте 2016 года назначил к выплате правообладателю суд присяжных Калифорнии. Однако затем пересмотрел это решение, постановив, что Merck использовала при патентовании Sovaldi и Harvoni конфиденциальную информацию, полученную от компании Pharmasset, которую Gilead приобрела в 2011 году.

Merck в течение двух лет пыталась добиться компенсации, пока 7 января 2019 года Верховный суд США не вынес окончательного решения по этому патентному спору, отклонив апелляцию Merck.

В этот же день Верховный суд США отклонил апелляцию Gilead, которая пыталась оспорить инкриминируемое ей использование контрафактного сырья для производства препаратов Эмтрива (эмтрицитабин), Трувада (тенофовир + эмтрицитабин) и Атрипла (тенофовир + эмтрицтабин + эфавиренз). В 2015 году Gilead ввезла в США китайскую субстанцию под видом сырья, произведенного в Южной Корее, в чем суду признались двое бывших сотрудников компании Джеф и Шерилин Кемпи.

Окружной суд США в 2015 году дважды отклонял претензии регуляторов к Gilead, однако в 2017 году, когда апелляционный суд счел показания бывших сотрудников компании правдоподобными, производство по делу было возобновлено.

Merck Sharp – американская фармкомпания, созданная в 1891 году и специализирующаяся на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах и биопрепаратах. В 2017 году выручка Merck составила $44,12 млрд, чистая прибыль – $2,56 млрд.

Gilead Sciences – американская биофармацевтическая компания, основной сферой деятельности которой являются разработка и исследование препаратов против ВИЧ и гепатита. Выручка компании, дающей работу более 5 тысячам сотрудников, в 2017 году составила $26,1 млрд, прибыль – $4,62 млрд.

Источник: FiercePharma

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