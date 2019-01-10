Ценный антибиотик обеспечил рост Insmed на 66% за неделю

Акции американской биотехнологической компании Insmed Incorporated (INSM, NASDAQ) за неделю подорожали на 65,85% до $21,76 на торгах 8 января. Рыночная капитализация достигла $1,68 млрд. Причиной стали успешные продажи нового антибиотика Arikayce, который был одобрен FDA в сентябре 2018 г.

Новые антибиотики очень востребованы, поскольку многие патогены уже выработали устойчивость к популярным антибактериальным препаратам разных типов. В то же время, новые эффективные антибиотики выходят на рынок редко, так как их разработка требует значительных усилий.

Insmed раработала Arikayce — антибиотик широкого спектра действия, который, в том числе, способен бороться со штаммами резистентными к цефалоспорину. Прежде всего Arikayce нацелен на борьбу с распространенными смертельно опасными инфекциями легких — это повышает спрос на препарат компании Insmed.

В четвертом квартале прошедшего года Insmed продала новый антибиотик на сумму $9,2 млн. Это небольшая сумма, в сравнении с лекарствами-блокбастерами, которые имеют годовые продажи более $1 млрд. Тем не менее, позитивным сигналом является высокое принятие препарата Arikayce. Врачи охотно выписывают рецепты на новый антибиотик: более 500 пациентов начали лечение легочных инфекций препаратом Arikayce. Около 600 врачей выписали хотя бы один рецепт на Arikayce к концу 2018 г., несмотря на то, что препарат стал доступен лишь в последние месяцы года. Это говорит о том, что рост продаж Arikayce может быть быстрым.

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