В Госдуме планируют рассмотреть изменение закона об обращении лекарств в весеннюю сессию Госдума рекомендовала Минпромторгу субсидировать производство детских лекарств » Разработана фармацевтическая композиция для лечения хронического алкоголизма Специалистами Института химии растительных веществ имени академика С.Ю.Юнусова Академии наук Республики Узбекистан разработана фармацевтическая композиция для лечения хронического алкоголизма.

Задача данного изобретения это — создание нового препарата, стойко предотвращающего патологическое влечение к алкоголю и облегчающего явления абстиненции при отмене алкоголя, совмещающего в себе свойства препаратов разных фармакотерапевтических групп для симптоматической терапии (седативно-транквилизирующее, анальгетическое, ноотропное). Группа авторов данного изобретения получили патент № IAP 05700. ima.uz