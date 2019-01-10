В Госдуме планируют рассмотреть изменение закона об обращении лекарств в весеннюю сессию

Облегчение доступа на аптечные полки дешевых и качественных отечественных лекарственных препаратов, контроль над реализацией национальных проектов, и другие задачи ставят перед собой депутаты в 2019 году, сообщил в преддверии первого пленарного заседания весенней сессии первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Так, он отметил, что национальными проектами – всего в развитие майского Указа Президента их было принято 12 – поставлены масштабные цели по преобразованию социальной сферы, инфраструктуры России, по развитию российской экономики. В первые три года на их реализацию будет направлено более 5 триллионов рублей, при этом основная тяжесть финансирования лежит на федеральном центре. Доля софинансирования от каждого региона не превышает 5% (95% — за федеральным центром).

«И поэтому стоит достаточно существенный вопрос об эффективности расходования бюджетных средств, — подчеркнул депутат. – Было принято решение о наделении Правительства РФ правом в случае необходимости перебрасывать деньги с одного объекта на другой».

Это, как пояснил Исаев, может потребоваться в том случае, если будет понятно, что деньги, выделенные на цели национальных проектов, не работают, а лежат мертвым грузом.

Одним из серьезнейших приоритетов, заявленных депутатами, является вопрос лекарственного обеспечения граждан.

Исаев отметил, что накануне Нового года, в самом конце сессии, депутаты фракции провели ряд совещаний с участием производителей отечественных лекарств и представителей отечественных аптечных сетей. Этот вопрос руководитель фракции Сергей Неверов ставил на встрече с Президентом Российской Федерации Владимировичем Путиным.

«Мы будем готовить совместно с Правительством изменения в закон об обращении лекарственных средств, целью которых будет облегчение доступа на наш рынок доступных и качественных отечественных лекарств и регистрации российских препаратов, а также усиление контроля за ценообразованием в аптеках. Этой задаче будет посвящена серьезная работа, и мы рассчитываем в первом приближении рассмотреть комплексный законопроект, который затронет все эти вопросы, уже в эту весеннюю сессию», — пояснил Исаев.

gmpnews