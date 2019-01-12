Минздрав разъяснил, как определять референтную цену при закупках лекарств

В связи вступлением в силу с 1 января 2019 г. подпункта «в» пункта 3 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного приказом Минздрава России от 27.10.2018 г. № 871н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения» Минздрав разъяснил, как определять референтную цену при обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при закупках лекарственных препаратов.

В письме министерства от 27.12.2018 № 18-3/10/2-708 указано, что переход на расчет и использование референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, в отношении которых определена взаимозаменяемость, будет осуществлен в 2019 г. поэтапно. При этом взаимозаменяемость будет определяться между группами лекарственных препаратов, объединенных по принципу равенства значений международных непатентованных наименований, лекарственных форм и дозировок (между СМНН), которые используются в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380, за исключением закупки по решению врачебной комиссии.

Референтные цены будут рассчитываться по мере определения взаимозаменяемости для СМНН и после их расчета передаваться в единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). Минздрав будет дополнительно информировать о ходе расчета референтных цен и их передачи в ЕИС.

Елена Сидорова

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