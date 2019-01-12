Первый указ нового губернатора Калифорнии касается цен на лекарства

После вступления в должность новый губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал первый указ, который полностью перевернет систему расходов на оплату и закупку лекарственных препаратов в этом самом густонаселенном штате США, сообщает Reuters.

Кроме того, губернатор назначил первого в истории Калифорнии министра здравоохранения.

Гэвин Ньюсом намерен создать в Калифорнии крупнейшую в стране единую систему закупки рецептурных препаратов.

Указ губернатора дает право провайдерами услуг по программе Medicaid самим вести переговоры о ценах на лекарства для 13 млн клиентов, проживающих в штате. Также губернатор поручил соответствующим ведомствам разработать перечень препаратов, которые будут закупаться оптом, и препаратов, цены на которые подлежат обсуждению.

Согласно указу в переговорах по ценам на лекарства с фармацевтическими компаниями смогут участвовать частные компании в сфере здравоохранения и госструктуры штата.

Не забыл губернатор и о пациентах. Он намерен позволить незарегистрированным иммигрантам в возрасте до 26 лет пользоваться услугами программы Medicaid. Кроме того, он предложил учесть в бюджете средства на субсидии для семей из четырех человек, зарабатывающих не более 150 тыс. долл. в год. Также Гэвин Ньюсом планирует восстановить ранее отмененный закон, требующий от населения покупать медицинскую страховку.

Илья Дугин

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