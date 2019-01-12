Поправки в законодательство, ужесточающие наказание за распространение через интернет контрафактных лекарств, приняты в первом чтении

Сегодня, 10 января, депутаты приняли в первом чтении законопроекты № 565355-7 и № 565354-7, предусматривающие внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс РФ изменений, которые вводят повышенную административную и уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных добавок с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

«Производство фальсифицированных лекарств – это организованная преступная деятельность, которая причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей. Все способы продажи и распространения фальсифицированных и контрафактных лекарств, медизделий и БАД должны предполагать соразмерную ответственность. Есть два вида фальсификата: так называемая пустышка, то есть препарат без включения лечебных компонентов, и второй вид фальсификата, который содержит опасные вещества. И в том, и в другом случае совершаются умышленные противоправные действия, которые направлены против неограниченного круга лиц и допускают любые по тяжести последствия и причинения вреда здоровью и жизни граждан, будь то неполученное вовремя полноценное лечение и как следствие – ухудшение состояния здоровья и связанные с этим последствия, будь то ухудшение состояния здоровья от употребления вредных веществ. И в том, и в другом случае последствия могут носить необратимый характер. Распространение через интернет несет повышенные риски, так как преступление единовременно направлено на причинение вреда здоровью большего числа субъектов и получение противоправной экономической выгоды одновременно. Предлагается установить за данный вид преступлений квалифицированную ответственность, которая будет соразмерна степени общественной опасности деяния», – сказала одна из авторов законопроектов, заместитель Председателя ГД Ирина Яровая.

«В декабре 2014 года мы уже установили ответственность за распространение лекарственного фальсификата. В результате принятия закона только в 2017 году Росздравнадзором предотвращено обращение 6 торговых наименований, 6 серий фальсифицированных лекарственных препаратов, 2 торговых наименования и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций, более 1 миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, выявлено 269 455 незарегистрированных медицинских изделий 3875 фальсифицированных медицинских изделий. При этом реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок переместилась в интернет, и носит общемировой характер. Правоохранительными органами выявлено около 700 сайтов, на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства», – сообщила вице-спикер ГД.

По ее словам, для повышения уровня защищенности граждан России от оборота фальсификата и контрафакта через интернет, вводится дополнительный квалифицирующий признак.

«Это означает, что в случае совершения такого преступления уголовная ответственность может составлять от 5 до 8 лет лишения свободы», – сказала Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что инициатива также направлена на то, чтобы обеспечить профилактические меры, которые делают невыгодным эту преступную деятельность, поскольку устанавливается высокий уровень ответственности.

Фото: www.duma-er.ru

Елена Сидорова

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