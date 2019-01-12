Астраханский завод по выпуску экстракта корня солодки намерен увеличить производство вчетверо

Астраханское предприятие по производству глицирризиновой кислоты «Солодка-А», которое приступило к работе в конце 2017 г., в прошлом году экспортировало первые 46 тонн готовой продукции в Японию. В текущем году объем выпуска планируется довести до 180 тонн.

Соглашение о строительстве в Астраханской области завода по переработке корня солодки было подписано в 2014 г. бывшим губернатором региона Александром Жилкиным. Инвестиционный проект реализован совместно с японской компанией Koki Systems Ltd.

Объем вложений составил около 170 млн руб. Как и предполагалось, на первом этапе работы предприятие будет отправлять всю произведенную продукцию в Японию, где она крайне востребована предприятиями медицинской и косметической промышленностей. Тем более что благодаря особенностям астраханского климата и почвы местная солодка накапливает заметно больше биологически активных веществ и глицирризиновой кислоты (до 15%), чем выращенная, например, в Китае, что положительно влияет на качество экстракта.

В интервью «ФВ» представитель инвестора отметил «активную поддержку местного руководства, которую «Солодка-А» получала в течение всего времени».

Екатерина Погонцева

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