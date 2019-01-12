Regeneron и Sanofi реструктурируют сотрудничество в сфере иммуноонкологии

Компании Regeneron («Редженерон») и Sanofi («Санофи») реструктуризировали свое глобальное соглашение по поиску и исследованиям новых иммуноонкологических препаратов; Sanofi придется заплатить 462 млн долл. за досрочное прекращение действия соглашения, сообщает PharmaTimes.

Компании заключили соглашение о партнерстве в 2015 г. сроком действия до середины 2020 г. В рамках соглашения Sanofi обязалась совершить начальные инвестиции в размере почти 2,2 млрд долл. Реструктуризация означает, что Sanofi выплатит компании Regeneron 462 млн долл., т.е. оставшиеся платежи по исходному соглашению.

При заключении исходного соглашения Sanofi выплатила 640 млн долл. в качестве аванса и обязалась потратить 750 млн долл. на доведение программ разработки до стадии исследований для подтверждения концепции.

Пересмотренное соглашение оставляет за компанией Regeneron все права на другие программы поиска и исследований иммуноонкологических препаратов и обеспечивает компании Sanofi бóльшую гибкость в независимом продвижении ее портфолио иммуноонкологических препаратов, находящихся на ранних стадиях исследования.

Компании продолжат сотрудничество в дальнейшей разработке и проведении клинических исследований биспецифических антител BCMAxCD3 и MUC16xCD3, причем Sanofi получает право на подключение к двум программам разработки биспецифических антител. В остальном каждая из компаний может действовать независимо.

Компании также разработали Libtayo – препарат для лечения распространенного плоскоклеточного рака кожи – и получили одобрение FDA на данный препарат.

Татьяна Кублицкая

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