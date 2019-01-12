Российские фармпроизводители недовольны условиями работы с аптеками

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) в конце 2018 г. направила письмо главе фракции «Единая Россия», заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову с просьбой провести в Госдуме обсуждение сложившейся, по мнению ассоциации, дискриминационной ситуации на аптечном рынке по отношению к российским фармпроизводителям, пишет «Коммерсантъ».

Из-за нежелания фармритейлеров расширять ассортимент за счет российских препаратов доля иностранных в стоимостном выражении составляет 70%, отмечают авторы письма. По их мнению, это связано с низкой маржинальностью российских препаратов и невысокой наценкой на них по сравнению с импортными.

Кроме того в ассоциации недовольны условиями доступа лекарств в аптеки, которые фармрозница выставляет производителям: они должны выплачивать сетям бонусы в размере от 30 до 60% от объема поставки. Эти условия практически невыполнимы для российских компаний и приводят к вымыванию ассортимента, доступного по цене для населения, сообщается в письме.

Как писал «ФВ», в конце декабря Сергей Неверов заявил, что фракция «Единая Россия» планирует рассмотреть в весеннюю сессию инициативы, направленные на расширение ассортимента отечественных лекарств в аптечных сетях.

«Мы также будем обсуждать на наших площадках тему наполнения наших аптечных сетей лекарствами отечественного производства, — сказал глава фракции. — К сожалению, сейчас мы видим на аптечных полках преимущественно дорогие в цене зарубежные лекарства».

По словам Сергея Неверова, уже подготовлен соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет широко обсуждаться.

По данным источника «Ъ», знакомого с ходом подготовки законопроекта, документ может ограничить размер максимально допустимого бонуса аптечным сетям от поставщиков. Те же ограничения действуют в продовольственной рознице, представители которой могут получать от производителей вознаграждение, не превышающее 5% от объема поставки.

Елена Сидорова

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