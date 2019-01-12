Уже 86 стран включили вакцину против ВПЧ в свои национальные программы иммунизации

Представители Общероссийского народного фронта предлагают расширить национальный календарь профилактических прививок. По мнению эксперта ОНФ, профессора кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Светланы Роговской, в перечень обязательных прививок необходимо включить вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ). Эта мера позволит снизить заболеваемость и смертность от новообразований.

«Вирус папилломы человека считается одним из самых распространенных вирусов в мире. В настоящее время известно более 100 типов (штаммов) ВПЧ. Одни из них безвредны, другие вызывают бородавки (генитальные, накожные или на голосовых связках), третьи приводят к развитию онкологических заболеваний, например раку шейки матки и некоторым другим. И главная опасность вируса в том, что он может в течение многих лет никак себя не проявлять», – отметила Роговская.

Вирус папилломы человека является основной причиной возникновения рака шейки матки (РШМ). Это злокачественное образование занимает второе место по распространенности (после рака молочной железы) среди женщин до 45 лет. По данным ВОЗ, ежегодно в мире рак шейки матки диагностируется у примерно 500 тыс. женщин. В России в 2016 г. было зарегистрировано 17 тыс. случаев РШМ и 6600 летальных исходов. При этом с каждым годом россиянок с этим диагнозом становится все больше. Так, если в 2006 г. заболеваемость РШМ составила 17,35 на 100 тыс. женщин, то в 2016 г. – 25,1.

По словам Роговской, эффективной первичной профилактикой рака шейки матки способна стать вакцинация против вируса папилломы человека (Ред. — На сегодняшний день, для вакцинации от ВПЧ, доступны две вакцины: Церварикс® и Гардасил®).

«Снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тысяч населения), – одна из целей «майского указа», достичь которую президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил до 2024 года. Рак шейки матки – это единственное онкологическое заболевание, которое можно предупредить с помощью прививки. Чтобы достичь максимальной эффективности от вакцинации, прививки необходимо делать уже в возрасте 9–14 лет», – пояснила эксперт ОНФ.

Она рассказала, что в настоящее время уже 86 стран включили вакцину против вируса папилломы человека в свою национальную программу иммунизации, и в 16 из них прививают как девочек, так и мальчиков. По данным ВОЗ, вакцина зарекомендовала себя как безопасный и не имеющий противопоказаний препарат.

«Полный курс прививок приводит к образованию специфических антител к четырем типам ВПЧ (6, 11, 16 и 18) более чем у 99 процентов вакцинированных. Ранее проведенные исследования показали, что в группе участниц, вакцинированных против вируса папилломы человека, не было зарегистрировано ни одного случая заболевания ассоциированными с ВПЧ видами рака, а эффективность вакцины составила 100 процентов», – отметила Роговская.

Учитывая, что в России высокие показатели заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, вызванных в том числе вирусом папилломы человека, эксперты ОНФ предлагают включить прививку против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок, особенно для девочек.

Напомним, прививка против вируса папилломы человека не является обязательной в России, и только в некоторых регионах страны по инициативе местных властей проводится вакцинация от этого заболевания.

gmpnews