В Госдуму внесён законопроект о порядке культивирования наркосодержащих растений

Правительство РФ 10 января внесло в Государственную Думу законопроект № 621437-7, которым предлагается снять запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях на территории РФ.

Согласно информации опубликованной в документе, в Российской Федерации зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, 9 из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к Российской Федерации санкции по политическим мотивам. Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

В связи с изложенными данными целесообразна организация полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации.

Полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия предполагает культивирование разрешенных сортов наркосодержащего растения мак снотворный (Papaver somniferum L, в сельскохозяйственной практике — масличный мак, в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года — опийный мак) с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин), переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов.

Законопроектом предлагается отменить запрет на культивирование наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, который был прописан в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Так же определяется порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, и распространения норм Федерального закона, касающихся установления государственной монополии и требований к условиям осуществления культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, законопроектом определяется организационно-правовая форма и сфера деятельности юридических лиц, наделенных правом осуществлять культивирование в указанных целях, — федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время в Российской Федерации таким требованиям соответствуют два подведомственных Минпромторгу России предприятия, имеющие отработанную эффективную систему обеспечения безопасности и многолетний опыт осуществления деятельности в данной сфере.

Помимо этого, предлагается урегулировать систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. Культивирование такого наркосодержащего растения, как мак опийный, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, в целях получения семян и масел пищевого назначения будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В настоящее время весь объем (от 8 до 13 тысяч тонн ежегодно) необходимых для пищевых целей семян опийного мака импортируется.

Все юридические лица (в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения), а также индивидуальные предприниматели в соответствии с законопроектом могут осуществлять культивирование наркосодержащих растении в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ и культивированием мака опийного.

Также законопроектом предлагается установить, что сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культивирования для производства как используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, так и в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требования к сортам и условиям культивирования указанных растений определяются Правительством Российской Федерации.

gmpnews