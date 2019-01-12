Novartis повысила цену на противоопухолевый препарат на 500% в Голландии, министр здравоохранения планирует встречу с компанией

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс запланировал встречу с руководством швейцарской фармацевтической компании Novartis («Новартис»), чтобы обсудить 500%-ное повышение цены на противоопухолевый препарат Lutathera, сообщает FirstWord Pharma.

По словам министра, цена 90 тыс. евро за курс терапии не выдерживает никакой критики.

Novartis получила права на препарат, разработанный еще в 1980-е гг., в результате сделки по приобретению французской биотехнологической компании Advanced Accelerator Applications («Эдвансд Экселерейтор Эпликешнс»), и добилась присвоения ему орфанного статуса.

Как отметила представитель Novartis, компания готова к обсуждению цены на Lutathera со всеми заинтересованными сторонами, в т.ч. с Правительством Нидерландов.

Илья Дугин

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