Росстат: в декабре лекарства подорожали на 0,7%

В декабре 2018 г. индекс потребительских цен в России составил 100,8%, с начала года – 104,3% (в декабре 2017 г. – 100,4%, с начала года – 102,5%). Такая информация приводится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,7%, с начала года – 104,6% (в декабре 2017 г. – 99,8%, с начала года – 96,6%).

В Росстате отмечают заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, «Валидол» стал дороже на 15,2%, «Настойка пустырника» и «Корвалол» – на 1,7% и 1,4% соответственно, «Флуоцинолона ацетонид», «Кетопрофен», «Ренни», «Линекс», «Дротаверин», «Аллохол», «Верошпирон», йод, термометр электронный и бинт – на 0,7–1,1%. Вместе с тем цены на «Левомеколь» снизились на 0,8%, «Эссенциале форте Н» – на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные – на 0,5%.

Елена Сидорова

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