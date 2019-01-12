Минздрав предлагает отменить ежегодное переиздание Перечня ЖНВЛП

Минздрав России разработал изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам лекарственного обеспечения граждан. Документ подготовлен в соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина.

Целью реализации законопроекта является совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан и увеличение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов в рамках предоставляемых территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В частности, в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, в соответствии с которыми обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их получение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях должно осуществляется в объеме не менее, чем это предусмотрено Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Кроме того, в Федеральный закон от 12.04.2010 г. ‎№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» вносятся изменения, которыми исключается необходимость ежегодного утверждения Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Предлагаемые законопроектом изменения в том числе позволят исключить возможность технических ошибок при ежегодном переиздании Перечня ЖНВЛП», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 августа 2019 г.

Общественное обсуждение законопроекта проводится на сайте regulation.gov.ru до 24 января 2019 г.

Елена Сидорова

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