Pfizer закрывает «нежизнеспособные» заводы в Индии

В компании Pfizer («Пфайзер») объявили о закрытии двух фармпредприятий в Индии в связи с уменьшением спроса на их продукцию, сообщает In-Pharma Technologist.

Будут закрыты предприятия в Аурангабаде и Ирунгаттукоттае. Общая численность персонала на двух предприятиях составляет около 1,7 тыс. чел.

По заявлению Pfizer, факт закрытия не повлияет на работу остальных заводов компании в Индии; было объявлено также о предстоящем расширении операций на производственной площадке в Визаге, которая будет превращена в глобальный инновационный центр по производству лекарственных препаратов заключительной стерилизации.

В заявлении Pfizer также говорится о том, что после проведения тщательной оценки работы закрываемых предприятий было сделано заключение о том, что вследствие весьма значительного снижения спроса на производимую продукцию в долгосрочной перспективе производство на данных площадках нецелесообразно.

Оба предприятия прекратят работу при ближайшей возможности в 2019 г., хотя точный срок их закрытия пока не определен.

В глобальном масштабе у компании Pfizer есть 58 производственных предприятий с общей численностью персонала свыше 30 тыс. человек.

Татьяна Кублицкая

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