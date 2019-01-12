Демократы разработали три законопроекта по снижению цен на лекарства в США

Американские законодатели, в т.ч. сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей США Элайджа Каммингз внесли на рассмотрение конгресса ряд законопроектов, направленных на снижение цен на рецептурные лекарственные препараты, сообщает FirstWord Pharma.

Первый законопроект, получивший название Prescription Drug Price Relief Act, предусматривает соответствие цен на лекарства в США со средними ценами в пяти странах, а именно в Канаде, Франции, Германии, Великобритании и Японии. Этот законопроект совпадает с предложениями администрации Президента США, которые «привязывают» цены на препараты, поставляемые по программе Medicare, к т.н. международному индексу цен, выдвинутыми в октябре прошедшего года.

Согласно второму законопроекту, Министерство здравоохранения и социального обеспечения США во главе с Алексом Азаром получает право вести переговоры с фармпроизводителями по ценам на препараты, распространяемые по программе Medicare Part D.

Еще один законопроект позволяет пациентам покупать необходимые им препараты в Канаде и других странах, а также разрешает дженериковым компаниям производить аналоги оригинальных препаратов, цены на которые слишком завышены.

Разработанные демократами законопроекты встретили жесткую критику со стороны Ассоциации фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA). В ассоциации твердо уверены, что эти законопроекты в случае их принятия разрушат всю систему здравоохранения США и приведут к тому, что лекарства станут менее доступными для пациентов. Кроме того, пострадает система защиты прав интеллектуальной собственности, а также система стандартов безопасности лекарственных средств, установленная FDA.

Илья Дугин

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