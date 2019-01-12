Правительство не будет запрещать подарки врачам

Законопроект о запрете подарков для лиц, работающих в бюджетных учреждениях, не распространится на врачей. Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Андрей Логинов

«В пояснительной записке к законопроекту, регулирующему порядок получения подарков, прямо указано, что речь об ограничениях идет лишь в отношении отдельных категорий работников, – заявил Логинов в интервью РИА «Новости». – Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон «Об образовании», либо в закон «О здравоохранении», но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки, не более чем домыслы», – подчеркнул замруководителя аппарата правительства.

По его словам, есть «горячие головы», которые предлагают распространить ограничения до «сторожа, уборщицы и технички». «Не думаю, что можно с этим согласиться, – считает Логинов. – В пояснительной записке к законопроекту, регулирующему порядок получения подарков, прямо указано, что речь об ограничениях идет лишь в отношении отдельных категорий работников. <…> Это все написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», – отметил Логинов.

Сейчас в России действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования и здравоохранения запрещается преподносить подарки стоимостью более 3 тысяч рублей за исполнение их должностных обязанностей.

В декабре 2018 года стало известно о том, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому работникам бюджетных учреждений под угрозой санкций будет запрещено принимать в подарок что-либо, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или поощрений от руководства. При этом категории и должности работников, подпадающих под ограничения, в законе уточнены не были, а сам законопроект был расценен СМИ таким образом, что под новое регулирование могли подпасть и врачи.

Источник: РИА Новости

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