ФТС: импорт фармацевтической продукции в декабре 2018 года сократился на 7,4%

В 2018 году импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $211 млрд 964,8 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики.

В декабре, как сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18 млрд 992,6 млн, сократившись по сравнению с декабрем 2017 года на 8,3%. Последний раз до этого снижение импорта из стран дальнего зарубежья в годовом выражении наблюдалось в июле 2016 года. По сравнению с ноябрем 2018 года импорт в декабре вырос на 4,9% (но тут значимую роль может играть фактор сезонности).

В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года отмечено сокращение закупок химической продукции на 0,3%.

Среди товаров химической промышленности сократился импорт фармацевтической продукции на 7,4%, тогда как стоимостной объем закупок полимеров и каучука возрос на 7,9%, парфюмерно-косметических товаров — на 5,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 1,1%, продуктов органической и неорганической химии — на 0,9%.

ИСТОЧНИК: ФИНМАРКЕТ

gmpnews