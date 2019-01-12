Для формирования цен на лекарства в Казахстане будет 4 уровня регулирования

Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Людмила Бюрабекова во время онлайн-конференции 11 января рассказала о нововведениях в области лекарственного обеспечения населения. В частности, о снижении цен на лекарства в рамках реализации Послания Президента Казахстана.

Как отметила Л. Бюрабекова, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» разработан в соответствии с Посланием Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и направлен на регулирование цен на все лекарственные средства.

«Как только закон вступит в силу — через три месяца со дня опубликования — начнется процедура определения предельных оптовых и предельных розничных цен, выше которых нельзя будет реализовывать лекарственные средства оптовым дистрибьюторам и в розничном секторе», — сказала Людмила Бюрабекова.

Целью внедрения государственного регулирования цен на лекарственные препараты является обеспечение единых механизмов формирования цен на лекарственные препараты в оптовом и розничном сегменте не зависимо от региона. Это позволит повысить экономическую доступность лекарственных средств для населения и усилить ответственность участников фармацевтического рынка: производителей лекарственных средств, организаций оптовой и розничной реализации.

Председатель Комитета фармации разъяснила, что изменения в формировании цен на лекарственные средства предполагают 4 уровня регулирования цен — на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

«Четыре уровня регулирования цен касаются непосредственно регистрации цены самим производителем: они касаются тех препаратов, которые зарегистрированы в Республике Казахстан. Далее будет утверждаться с учетом наценки предельно оптовая цена и предельно розничная цена. И отдельно правила будут регулировать формирование цен для закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования», — отметила Л. Бюрабекова.

При этом также будут регулироваться и дорогостоящие лекарства.

Л. Бюрабекова сделала акцент на том, что регулирование цен не скажется на качестве лекарственных препаратов.

«Цена и качество — это два критерия, которые всегда учитываются в лекарственном обеспечении. За качество у нас отвечает экспертная организация — Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Когда проходит регистрация, компания представляет целый пакет документов, подтверждающих качество препарата. Если препарат зарегистрирован на территории Республики Казахстан, значит он подтвердил свои безопасность и качество. Соответственно регулирование цен на качестве препаратов не скажется. Оно скажется на маржинальности: ту маржу, ту наценку, которую мы будем утверждать приказом, мы активно обсуждали с общественностью и ассоциациями. И в принципе данная наценка их всех устраивает. Мы не ожидаем, что будет вымывание или отток каких-то препаратов с рынка», — сказала председатель комитета фармации.

Вместе с тем во всех регионах страны цены на лекарственные средства будут одинаковые.

«Независимо от региона, от того сельская или городская аптека, цены будут утверждаться приказом и одинаково действовать в пределах всей территории РК», — сказала Л. Бюрабекова.

Как отметила Л. Бюрабекова, Национальным центром экспертизы лекарственных средств в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий» разработано мобильное приложение, которое на сегодняшний день находится в тестовом режиме на апробации.

В данном мобильном приложении граждане смогут увидеть зарегистрированный макет упаковки, цену на препарат, а также проходил ли этот препарат оценку безопасности и качества. Кроме того, у пользователей приложения будет возможность оставлять отзывы по фактам превышения цен на те или иные лекарственные средства.

«Если вдруг человек увидит, что цена превышает ту, которая указана в мобильном приложении, он тут же сможет сфотографировать и отправить в виде обращения, что цена завышена в аптеке. Кроме того, все цены будут размещены на интернет-ресурсах Министерства здравоохранения, Комитета фармации, в Центре экспертизы лекарственных средств. В случае выявления завышения цен граждане смогут обратиться в наши территориальные департаменты с обращением. За данное превышение предусмотрена административная ответственность», — заявила Л. Бюрабекова.

Также Л. Бюрабекова рассказала о текущей ситуации на лекарственном рынке с учетом быстро внедряющейся цифровизации. Новым законом предусмотрен полный переход на электронные закупки как единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация», так и другими медицинскими организациями.

«На сегодняшний день в тестовом режиме мы запустили закуп на 2019 год единым дистрибьютором. Площадкой является портал электронных закупок Министерства финансов. Это дало снижение коррупционных рисков, ведь сейчас отсутствуют контакты с потенциальными поставщиками и членами тендерной комиссии. Все проходит в онлайн-режиме, в электронном формате. Снизилась нагрузка на поставщиков в плане предоставления документации в виде огромных бумажных пакетов. Раньше это было несколько томов, а сейчас это все отслеживается в электронном формате», — сказала Л. Бюрабекова.

Кроме того, сам аукцион ранее проводился очно со всеми участниками. Это занимало от 3 до 5 дней. Требовалось присутствие всех членов тендерной комиссии и участников закупок. Сейчас это все проходит в онлайн-формате.

Председатель комитета также рассказала, что в реализацию данного закона разрабатываются новые Правила выписывания рецептов, где врачи будут указывать только международное непатентованное наименование (у каждого препарата, имеющего торговое название, есть активное вещество, так называемое международное непатентованное наименование (МНН). Согласно новым Правилам, врач будет выписывать препараты в электронном формате в Единой системе лекарственного обеспечения. Затем пациент идет в аптеку, где провизор ему предложит по данному МНН все наименования препарата, которые у них есть в наличии. Пациент сможет выбрать по ценовой доступности для себя самый оптимальный вариант.

Данным законом будет регулироваться и сезонное колебание цен.

«Мы будем устанавливать цены два раза в год — в июле и январе. Цены будут действовать в течение этого периода на всей территории без колебаний. То есть ниже предельной цены, которая будет установлена, можно будет продавать, выше — уже будет предусмотрена административная ответственность», — отметила председатель Комитета фармации.

gmpnews