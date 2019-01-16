Аналитики прогнозируют рост активности на рынке слияний/поглощений в 2019 г.

Аналитики и инвесторы полагают, что активность на рынке слияний/поглощений (M&A) в фармотрасли вырастет по сравнению с предыдущим годом, пишет Business Insider.

Их прогноз основан на двух сделках, объявленных уже в самом начале 2019 г. Это сделка по приобретению Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») компании Celgene («Селджин») за 74 млрд долл. и приобретение Eli Lilly («Элай Лилли») компании Loxo Oncology («Локсо Онколоджи») за 8 млрд долл.

Как отметил один из руководителей направления «Инвестиции в сфере здравоохранения» банка JPMorgan Майк Гэйто, если год начинается с покупки лидера в области биофармы, ожидать можно чего угодно.

Аналитик брокерской компании Cantor Fitzgerald Алетия Янг полагает, что активными покупателями в наступившем году могут стать Amgen («Амджен») и Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), имеющие в своем распоряжении более 30 млрд долл. каждая. Причем, по мнению аналитика, наибольшую активность проявит Amgen.

Между тем, аналитик инвестиционной компании Mizuho Financial Group Салим Сайед не исключает, что на путь M&A в 2019 г. выйдет компания Biogen («Байоджин»). Однако, считает он, несмотря на то, что компания располагает 18 млрд долл. на эти цели, она вряд ли пойдет на крупные приобретения.

Среди других компаний, потенциально заинтересованных в M&A в 2019 г., аналитики отмечают Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»). Они полагают, что компания заинтересована в некрупных приобретениях, о чем неоднократно говорил исполнительный директор Алекс Горски.

Исполнительный директор Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) Кеннет Фрейзер пояснил, что то, что компания не осуществляла крупные сделки за последнее время, вовсе не означает, что она о них не думает.

В свою очередь, по имеющейся информации, Pfizer («Пфайзер») заинтересована в приобретении компании Amarin («Амарин»).

В целом, по прогнозам международной юридической компании Baker McKenzie, в 2019 г. объем сделок по слияниям/поглощениям в фармотрасли может составить 331 млрд долл., что на 7% превысит показатель 2018 г.

Что касается 2018 г., то крупнейшей стала сделка по приобретению Takeda («Такеда») компании Shire («Шайер») за 62 млрд долл., завершенная в январе текущего года. Sanofi («Санофи») отметилась двумя сделками. Компания приобрела Bioverativ («Байовератив») за 11.6 млрд долл. и Ablynx («Аблинкс») за 4,5 млрд долл. Roche («Рош») купила Flatrion Health («Флэтрион Хелс») за 1,9 млрд долл.

Илья Дугин

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