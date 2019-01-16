Eli Lilly сокращает 250 рабочих мест на заводе во Франции

Eli Lilly («Элай Лилли») планирует сократить 250 рабочих мест в рамках модернизации завода в Фегерсайме (коммунна на северо-востоке Франции), сообщает FiercePharma со ссылкой на пресс-службу компании.

Ожидается, что сокращение сотрудников случится не одномоментно, рабочие места будут высвобождаться вплоть до конца 2020 г. При этом Eli Lilly планирует сокращать сотрудников «по соглашению сторон», компания уже уведомила о своих планах местные профсоюзы. Всего на заводе компании в Фегерсайме работают около 1550 сотрудников.

Объявленные компанией сокращения во Франции, запланированные на 2019 – 2020 годы – не первые для производственной команды Eli Lilly.

В рамках реструктуризации осенью 2017 г. Eli Lilly анонсировала планы по сокращению 3,5 тыс. рабочих мест в США для достижения ежегодной экономии 500 млн долл. Инициатива была осуществлена в самые короткие сроки – уже до конца 2017 г.

Большинство увольнений было осуществлено в рамках действующей в США программы досрочного выхода на пенсию.

Елена Григорьева

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