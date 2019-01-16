Усолье-Сибирский фармзавод требуют признать банкротом

В Арбитражный суд Иркутской области 11 января поступил иск с требованием признать АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» банкротом. Его подала Федеральная налоговая служба, которой предприятие должно 107,7 млн руб.

Месяц назад производитель сам подал иск к межрайонной налоговой инспекции о признании своих убытков. Представители завода указали, что в 2005 г. их размер составил 4,8 млн руб., в 2006 г. – 48,7 млн, в 2007 г.– 26,2 млн, в 2008 г. – 40 млн и в 2009 г. — 82,5 млн руб. Рассмотрение этого дела назначено на 14 февраля 2019 г.

Завод производит лекарственные препараты и многотоннажные субстанции почти 50 лет. За это время предприятие неоднократно меняло собственников, останавливало производство фенобарбитала из-за претензий Госнаркоконтроля. В 2017 г. на имущество предприятия был наложен арест из-за задолженности по налогам в 29 млн руб.

В это же время администрация Усолья-Сибирского заявила о планах по модернизации завода. Средства планировалось привлечь из Фонда по развитию моногородов. Речь шла о сумме около 1 млрд руб., однако заявка так и не была подана из-за налоговой задолженности.

Стоит отметить, что в ноябре зам. министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова заявляла, что все встречи с собственником предприятия по поводу предоставления поддержки на устранение этой проблемы не увенчались успехом: «Собственник считает, что он будет решать эти вопросы сам. Каждый раз он нам говорит: до конца декабря я погашу».

Ольга Коберник

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