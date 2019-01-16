Компания Blue Water Vaccines заключает соглашение с Оксфордским университетом в отношении противогриппозной вакцины

Американская компания Blue Water Vaccines («Блу Уотер Ваксайнз») подписала опционное соглашение с Оксфордским университетом на получение эксклюзивной лицензии на разработанную последним новую, потенциально революционную, универсальную вакцину против гриппа, сообщает PharmaTimes.

По сообщению американской компании, она планирует привлечь 15 млн долл. для поддержки программы исследований вакцины. Другие условия соглашения не раскрываются.

Используемая для разработки экспериментальной вакцины технология потенциально может обеспечить пожизненный иммунитет против гриппа, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications в 2018 г.

Вакцина обеспечит защиту от всех штаммов вируса гриппа путем таргетирования фрагментов вируса, которые индуцируют защитный иммунный ответ, но при этом обладают незначительной вариабельностью.

Татьяна Кублицкая

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