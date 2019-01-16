AstraZeneca объявила об уходе медицинского директора

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca («АстраЗенека») объявила о том, что медицинский директор Шон Боэн планирует покинуть компанию после ее перехода на новую структуру, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на Bloomberg.

В рамках реструктуризации бывший главный врач онкологического центра Memorial Sloan Kettering Хосе Базельга возглавит новое общее R&D-подразделение, а Менелас Пангалос, ранее руководивший направлением «Инновационные препараты и ранние разработки» в биофарме, возглавит R&D в биофармацевтическом направлении.

Ранее об уходе из AstraZeneca уже объявили топ-менеджеры Марк Маллон и Бахиджа Джаллал, которые возглавят компании Ironwood Pharmaceuticals («Айронвуд Фармасьютикалз») и Immunocore («Иммьюнокор») соответственно.

Кроме них компанию покинет Людвиг Хельфготт, возглавлявший направление «Сердечно-сосудистые и метаболические заболевания». В апреле 2019 г. он займет должность исполнительного вице-президента биофармацевтического подразделения Novo Nordisk («Ново Нордиск»).

В ноябре 2018 г. AstraZeneca под давлением акционеров инициировала поиск кандидатуры на пост исполнительного директора. В то же время нынешний руководитель компании Паскаль Сорио заявил, что он не собирается покидать ее в ближайшем будущем.

По его словам, он бы не стал затевать реорганизацию компании, если бы собирался уходить в ближайшие год-полтора. «Я бы оставил это своему преемнику», — отметил он.

По мнению экспертов, хотя происходящие в AstraZeneca изменения не означают кризиса в R&D, уход признанных лидеров это всегда удар по любой компании.

Илья Дугин

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