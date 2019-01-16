В Москве утверждена программа регионального контроля за применением цен на лекарства

С 1 января в Москве действует Программа профилактики нарушений обязательных требований, проверка которых является предметом регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Программа утверждена приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 28 ноября 2018 года № 799.

В частности, в рамках программы на сайте Департамента здравоохранения Москвы будет осуществляться информирование субъектов обращения лекарственных средств о нормативных правовых актах, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом регионального государственного контроля за применением цен на ЖНВЛП.

Кроме того, на сайте будет проводиться информирование субъектов обращения лекарств о предельных оптовых и розничных ценах, зарегистрированных и внесенных в Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

В Справочной службе по вопросам применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, которая будет действовать на постоянной основе, можно получить необходимую информацию.

Елена Сидорова

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